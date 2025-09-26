لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, ستمبر 27, 2025  
03 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Khawaja Asif Statement | Shehbaz Trump Meeting | Pak US Relations | Defense Pact - Pakistan news

Khawaja Asif Statement | Shehbaz Trump Meeting | Pak US Relations | Defense Pact - Pakistan news
Published 26 Sep, 2025 04:00pm
ویڈیوز
Khawaja Asif Statement | Shehbaz Trump Meeting | Pak US Relations | Defense Pact - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین