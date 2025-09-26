اسرائیل 48 گھنٹے میں صمود فلوٹیلا پر بڑا حملہ کر سکتا ہے، گریٹا تھنبرگ کا ویڈیو پیغام
ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیل اگلے 48 گھنٹوں کے اندر صمود فلوٹیلا جو غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہا ہے پر بڑا فوجی حملہ کر سکتا ہے۔
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا: “حملے ہمارا مشن نہیں روک سکتے۔ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔”
فلوٹیلا، جس میں مختلف ممالک کے امدادی جہاز شامل ہیں، غزہ پٹی کے لیے خوراک، طبی سامان اور دیگر ہنگامی امداد پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اطلاعات کے مطابق اس بحری قافلے کو ذاتی اور بین الاقوامی نگرانی اور حفاظت فراہم کرنے کے لیے اٹلی اور اسپین کے بحری جہاز اس کے ہمراہ جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ جھڑپ یا ناکہ بندی کے دوران امدادی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا کا مقصد انسانی بحران کے دوران بنیادی ضروریات پہنچانا اور بین الاقوامی توجہ کھینچنا ہے۔ تاہم اسرائیل نے ماضی میں ایسے قافلوں کو قومی سلامتی کے حوالہ سے سکیورٹی خطرات تصور کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، جو صورتِ حال کو کشیدہ اور حساس بناتی ہیں۔
مستقل طور پر نشر ہونے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اب تک اسرائیلی حکام کی جانب سے اس مخصوص خطرے کی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔
دوسری جانب فلوٹیلا کے سربراہان اور شریک کارکنان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوں گے اور بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق اور ہنگامی ضوابط کے تحت غزہ کی طرف روانہ رہیں گے۔