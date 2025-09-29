لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 30, 2025  
06 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

11PM News Headlines | Netanyahu apologizes to Qatar; Trump talks, Rawalpindi jail, ICC Women’s Cup

11PM News Headlines | Netanyahu apologizes to Qatar; Trump talks, Rawalpindi jail, ICC Women’s Cup
Published 29 Sep, 2025 11:30pm
ویڈیوز
11PM News Headlines | Netanyahu apologizes to Qatar; Trump talks, Rawalpindi jail, ICC Women’s Cup
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین