لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 30, 2025  
06 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Netanyahu Apologizes Qatar Doha Attack | Trump Meeting | Israeli PM Statement - Pakistan news

Netanyahu Apologizes Qatar Doha Attack | Trump Meeting | Israeli PM Statement - Pakistan news
Published 30 Sep, 2025 11:00am
ویڈیوز
Netanyahu Apologizes Qatar Doha Attack | Trump Meeting | Israeli PM Statement - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین