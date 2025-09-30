لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 30, 2025  
06 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

12PM News Headlines | Blast In in Quetta | Israel Attack Again On Gaza | Trump Meets PM Shehbaz

12PM News Headlines | Blast In in Quetta | Israel Attack Again On Gaza | Trump Meets PM Shehbaz
Published 30 Sep, 2025 01:00pm
ویڈیوز
12PM News Headlines | Blast In in Quetta | Israel Attack Again On Gaza | Trump Meets PM Shehbaz
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین