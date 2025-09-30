لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 01, 2025  
07 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

PM Shehbaz Sharif welcomes Trump’s Gaza ceasefire plan - Breaking News

PM Shehbaz Sharif welcomes Trump's Gaza ceasefire plan - Breaking News
Published 30 Sep, 2025 11:30pm
ویڈیوز
PM Shehbaz Sharif welcomes Trump’s Gaza ceasefire plan - Breaking News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین