لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 03, 2025  
09 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Global Sumud Flotilla:Turkish Captain Makes History | Gaza Flotilla | Israel Hijack - Pakistan news

Global Sumud Flotilla:Turkish Captain Makes History | Gaza Flotilla | Israel Hijack - Pakistan news
Published 02 Oct, 2025 04:30pm
ویڈیوز
Global Sumud Flotilla:Turkish Captain Makes History | Gaza Flotilla | Israel Hijack - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین