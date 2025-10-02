لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 03, 2025  
09 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Sumud Flotilla | Gaza Aid Ships Seized Ashdod | Greta Thunberg & Mushtaq Ahmed Held - Pakistan news

Sumud Flotilla | Gaza Aid Ships Seized Ashdod | Greta Thunberg & Mushtaq Ahmed Held - Pakistan news
Published 02 Oct, 2025 10:00pm
ویڈیوز
Sumud Flotilla | Gaza Aid Ships Seized Ashdod | Greta Thunberg & Mushtaq Ahmed Held - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین