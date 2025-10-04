لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 04, 2025  
10 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

8AM News Headlines | Hamas Accepts Trump’s 20-Point Peace Plan | Gaza Ceasefire | Sumud Flotilla

8AM News Headlines | Hamas Accepts Trump's 20-Point Peace Plan | Gaza Ceasefire | Sumud Flotilla
Published 04 Oct, 2025 09:30am
ویڈیوز
8AM News Headlines | Hamas Accepts Trump’s 20-Point Peace Plan | Gaza Ceasefire | Sumud Flotilla
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین