لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 04, 2025  
10 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Welcomes Hamas Response to Trump’s Peace Plan - Pakistan news

Pakistan Welcomes Hamas Response to Trump’s Peace Plan - Pakistan news
Published 04 Oct, 2025 02:30pm
ویڈیوز
Pakistan Welcomes Hamas Response to Trump’s Peace Plan - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین