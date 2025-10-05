لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 05, 2025  
12 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

8PM News Headline’s: 5.0 Magnitude Earthquake Strikes Quetta City - Pakistan news

8PM News Headline's: 5.0 Magnitude Earthquake Strikes Quetta City - Pakistan news
Published 05 Oct, 2025 09:00pm
ویڈیوز
8PM News Headline’s: 5.0 Magnitude Earthquake Strikes Quetta City - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین