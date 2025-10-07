لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, اکتوبر 07, 2025  
13 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Prime Minister Shehbaz Sharif makes historic announcement in Kuala Lumpur, receives honorary PhD

Prime Minister Shehbaz Sharif makes historic announcement in Kuala Lumpur, receives honorary PhD
Published 07 Oct, 2025 02:00pm
ویڈیوز
Prime Minister Shehbaz Sharif makes historic announcement in Kuala Lumpur, receives honorary PhD
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین