لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 08, 2025  
14 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Who Ousted Gandapur? Big Political Twist | Breaking News | Sohail Afridi New CM?

Who Ousted Gandapur? Big Political Twist | Breaking News | Sohail Afridi New CM?
Published 08 Oct, 2025 05:00pm
ویڈیوز
Who Ousted Gandapur? Big Political Twist | Breaking News | Sohail Afridi New CM?
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین