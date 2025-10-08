Imran Khan Big Order| Sohail Afridi to Replace Ali Amin Gandapur As New KP CM
Imran Khan Big Order| Sohail Afridi to Replace Ali Amin Gandapur As New KP CM
مزید خبریں
Ali Amin Gandapur Resigns! PTI Calls Emergency Meeting — Gohar’s Big Move
7PM News Headlines | Field Marshal Asim Munir Issues Strong Warning to India | Ali Amin Resigns
Ali Amin Gandapur Resigns | Alima Khan Statement | PTI Internal Dispute | Pakistan news
Punjab Flood Update | M-5 Motorway Reopens | Chenab River Erosion | Pakistan news
Sargodha Clay Tandoors | Handmade Durable Ovens | Pakistan Craftsmanship - Pakistan news
Arifwala Fertilizer Prices | DAP Hike | Farmers Demand Subsidy | Pakistan news
مقبول ترین