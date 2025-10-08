Shock Move! Ali Amin Gandapur Steps Down as Khyber Pakhtunkhwa CM | PTI in Crisis | Breaking News
Shock Move! Ali Amin Gandapur Steps Down as Khyber Pakhtunkhwa CM | PTI in Crisis | Breaking News
مزید خبریں
8PM News Headlines | Gandapur Resigns! Who Benefits Inside PTI? | Breaking News
Punjab Local Elections | ECP Decision | Sikandar Sultan Raja | Delimitation Ordered - Pakistan news
Karachi Roads | Drainage Problems | Sindh Development Projects | Nasser Shah - Pakistan news
AI Voice Scam | Fake Minister Call | Millions Lost | Fraud Alert - Aaj Digital 2025
Ali Amin Gandapur Resigns! PTI Calls Emergency Meeting — Gohar’s Big Move
7PM News Headlines | Field Marshal Asim Munir Issues Strong Warning to India | Ali Amin Resigns
مقبول ترین