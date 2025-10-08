لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 08, 2025  
15 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Ali Amin Gandapur Resigns! PTI Calls Emergency Meeting — Gohar’s Big Move

Ali Amin Gandapur Resigns! PTI Calls Emergency Meeting — Gohar's Big Move
Published 08 Oct, 2025 08:00pm
ویڈیوز
Ali Amin Gandapur Resigns! PTI Calls Emergency Meeting — Gohar’s Big Move
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین