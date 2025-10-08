لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 09, 2025  
15 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

New CM Election | Sohail Afridi Under Fire | Qualifications Questioned - Pakistan news

New CM Election | Sohail Afridi Under Fire | Qualifications Questioned - Pakistan news
Published 08 Oct, 2025 09:30pm
ویڈیوز
New CM Election | Sohail Afridi Under Fire | Qualifications Questioned - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین