لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 09, 2025  
15 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

9PM News Headlines | Ali Amin Gandapur Resigns | Sohaib Afridi New KP CM | PTI Internal Rift

9PM News Headlines | Ali Amin Gandapur Resigns | Sohaib Afridi New KP CM | PTI Internal Rift
Published 08 Oct, 2025 10:00pm
ویڈیوز
9PM News Headlines | Ali Amin Gandapur Resigns | Sohaib Afridi New KP CM | PTI Internal Rift
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین