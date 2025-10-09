لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 09, 2025  
16 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Kidnapped Karachi Girl Maira Rescued from Quetta | Breaking News | Pakistan News

Kidnapped Karachi Girl Maira Rescued from Quetta | Breaking News | Pakistan News
Published 09 Oct, 2025 08:00pm
ویڈیوز
Kidnapped Karachi Girl Maira Rescued from Quetta | Breaking News | Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین