لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 09, 2025  
16 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Fawad Chaudhry Demands Nobel Prize for Donald Trump | Breaking News | Pakistan News

Fawad Chaudhry Demands Nobel Prize for Donald Trump | Breaking News | Pakistan News
Published 09 Oct, 2025 09:00pm
ویڈیوز
Fawad Chaudhry Demands Nobel Prize for Donald Trump | Breaking News | Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین