لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 11, 2025  
17 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Forces Threaten Cross-Border Strikes Against Militants in Afghanistan - Aaj News Pakistan

Forces Threaten Cross-Border Strikes Against Militants in Afghanistan - Aaj News Pakistan
Published 11 Oct, 2025 01:30pm
ویڈیوز
Forces Threaten Cross-Border Strikes Against Militants in Afghanistan - Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین