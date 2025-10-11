7PM Aaj News Headlines | Atta Tarar Alleges Imran Khan’s Connections with Militants
7PM Aaj News Headlines | Atta Tarar Alleges Imran Khan’s Connections with Militants
مزید خبریں
New Wave of Terrorism Hits KPK, DG ISPR Declares War | Aaj Situation Room with Misbah lagharee
Taliban foreign minister visits India: Modi’s new strategy threatens Pakistan? - Aaj Situation Room
Pakistan-Afghanistan ties: Is Taliban failing to control TTP? - Aaj Situation Room
Islamabad and Rawalpindi roads sealed amid strict security - Pakistan news
Karachi | Garden Police HQ Road Damage | Potholes | Traffic Hazard - Pakistan news
Rawalpindi | THQ Hospital Ambulances | Broken Vehicles | Negligence by Authorities - Pakistan news
مقبول ترین