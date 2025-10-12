لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
18 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Saudi Arabia urges restraint as Pakistan-Afghanistan clashes continue - Pakistan news

Saudi Arabia urges restraint as Pakistan-Afghanistan clashes continue - Pakistan news
Published 12 Oct, 2025 03:00am
ویڈیوز
Saudi Arabia urges restraint as Pakistan-Afghanistan clashes continue - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین