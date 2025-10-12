12PM News Headlines: Afghanistan’s aggression against Pakistan has cost it dearly-Aaj News Headlines
1PM News Headlines: PAK AGF War | Occupied Afghan posts, hoisted Pakistani flag -Aaj News Headlines
Afghan Taliban soldiers surrender before Pakistan Army amid border conflict - Aaj News Breaking
Iran ready to mediate in Pakistan-Afghanistan tensions to ease regional strain - Aaj News
Qatar calls on Pakistan to resolve Afghan aggression through dialogue - Aaj News Breaking
Pakistan-Afghanistan War Heats Up: Alleged Indian Money Behind Afghan Aggression - Aaj News Breaking
Saudi Arabia calls for restraint amid Pakistan-Afghanistan border tensions - Aaj News
