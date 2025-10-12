Another post destroyed, Pak Army soldiers hoist national flag - Aaj News Breaking
Another post destroyed, Pak Army soldiers hoist national flag - Aaj News Breaking
مزید خبریں
3PM News Headlines: Pakistan’s Strategic Occupation Amid Rising Pak-Afghan Tensions - Aaj News
India’s activities in Afghanistan exposed, Pakistan has right to respond: Sherry Rehman - Aaj News
Pakistan terms Afghan aggression a serious provocation, Ishaq Dar expresses concern - Aaj News
Afghan Taliban’s Barikot base camp completely destroyed, security sources say - Aaj News Breaking
Pakistan Army blows up Afghan Taliban’s Shipola Hala post in fierce retaliation - Aaj News Breaking
Pakistan Army gives strong response as Afghan posts reduced to rubble - Aaj News Breaking
مقبول ترین