Ismatullah Karar Camp Completely Destroyed in Second Strike - Aaj News Breaking
6PM News Headlines: Pakistan Army Takes Control of Afghan Posts, Raises Flag | Pak Afghan War
Pakistan Army Retaliates | Pakistan Air Force Ready Afghanistan in Chaos | High Alert Across Borders
War Resumes, Pakistan Army Strikes and Captures Enemy Posts - Pakistan news
Rana Sanaullah Praises Pakistan Army | Afghan Taliban Attacks | National Stability Call
Shahbaz Sharif Meets Nawaz, Maryam | Pakistan-Afghanistan Tensions Discussed | National Stability
Ishaq Dar: Pakistan Responds to Taliban Cross-Border Firing | Defensive Strikes | Sovereignty
