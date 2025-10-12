لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
19 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Leads Day 1 vs South Africa | 5 Wickets, 313 Runs | Imam ul Haq 93 - Pakistan news

Pakistan Leads Day 1 vs South Africa | 5 Wickets, 313 Runs | Imam ul Haq 93 - Pakistan news
Published 12 Oct, 2025 08:30pm
ویڈیوز
Pakistan Leads Day 1 vs South Africa | 5 Wickets, 313 Runs | Imam ul Haq 93 - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین