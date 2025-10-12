لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
19 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Strikes Back | Afghan Taliban Camp Destroyed | Ismatullah Karrar Targeted - Pakistan news

Pakistan Strikes Back | Afghan Taliban Camp Destroyed | Ismatullah Karrar Targeted - Pakistan news
Published 12 Oct, 2025 09:00pm
ویڈیوز
Pakistan Strikes Back | Afghan Taliban Camp Destroyed | Ismatullah Karrar Targeted - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین