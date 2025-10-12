لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
19 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

9 PM Headlines | 23 Pakistan Army Soldiers Martyred | Taliban Provocation During India Visit

9 PM Headlines | 23 Pakistan Army Soldiers Martyred | Taliban Provocation During India Visit
Published 12 Oct, 2025 10:00pm
ویڈیوز
9 PM Headlines | 23 Pakistan Army Soldiers Martyred | Taliban Provocation During India Visit
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین