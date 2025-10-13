لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 13, 2025  
19 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Sohail Afridi Emerges Post-Nomination | PTI Moves in KP Politics | Assembly Members Take Oath

Sohail Afridi Emerges Post-Nomination | PTI Moves in KP Politics | Assembly Members Take Oath
Published 13 Oct, 2025 01:00am
ویڈیوز
Sohail Afridi Emerges Post-Nomination | PTI Moves in KP Politics | Assembly Members Take Oath
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین