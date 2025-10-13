12AM Headlines | Afghanistan Attack | Iran is also in the field ?| Breaking News
Pak-Afghan Tensions | KP Chief Minister Election | Political Crisis Looms | Results Pending - Dus
Sohail Afridi Emerges Post-Nomination | PTI Moves in KP Politics | Assembly Members Take Oath
11PM Headlines | Attack on Pakistan | Big Shock to Afghan Government | Breaking News
Afghanistan Exploited by India | Tensions Escalate | Pakistan Alert - Dus with Imran Sultan
India Uses Afghanistan as Pawn | Regional Tensions Rise | Pakistan Reacts - Hamid Almashriqi
Pak-Afghan Tensions | India Influence | KP New Chief Minister Selection | Political Stakes - Dus
