آپ عظیم لیڈر ہیں، میں آپ کی سگریٹ نوشی چھڑاؤں گا، اردوان کا اطالوی وزیراعظم میلونی سے دلچسپ مکالمہ
مصر کے شہر شرم الشیخ میں منعقدہ عالمی امن اجلاس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان اور اطالوی وزیراعظم جورجیا میلونی کے درمیان ایک دلچسپ اور ہنسی مذاق سے بھرپور مکالمہ ہوا جو حاضرین کو قہقہوں پر مجبور کر گیا۔
ترک صدر طیب اردوان اور اطالوی وزیراعظم جورجیا میلونی کی درمیان دلچسپ گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
رپورٹس کے مطابق شرم الشیخ میں منعقدہ اس اجلاس میں جہاں دنیا کے متعدد رہنما اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی کی حمایت اور غزہ کی تعمیر نو پر بات چیت کر رہے تھے، وہاں اردوان نے میلونی سے کہا، “آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سگریٹ نوشی چھوڑ دیں۔”
میلانی نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میں اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہتی، جس پرطیب اردوان اور میکرون نے قہقہہ لگایا۔
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں 20 سے زائد سربراہانِ مملکت شریک تھے۔ جہاں زیادہ تر گفتگو جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور غزہ کی بحالی پر مرکوز تھی، اردوان اور میلونی کا یہ ہلکا پھلکا مکالمہ ایک خوشگوار وقفہ ثابت ہوا۔