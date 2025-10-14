3PM Aaj News Headlines: Saad Rizvi & Anas Rizvi Aarrested | Police Crackdown | Protest in Punjab
3PM Aaj News Headlines: Police Action | Saad Rizvi Rizvi Aarrested | Police Crackdown
🔴LIVE : Peshawar High Court Announces Verdict on KP Chief Minister Oath Case
Court Orders Governor to Administer Oath to Newly Elected CM - Aaj News Pakistan
Karachi Roads in Terrible Condition, Citizens Deeply Concerned - Aaj News Pakistan
Clash Between Student Groups Leaves Two Injured - Aaj News Pakistan
Emotional Return of Palestinians Breaks the Chains of Captivity -Aaj News Pakistan
