لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 15, 2025  
21 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pak Afghan War: Afghan Taliban Attack Again | Pakistan Army Strikes Back with Full Force - Aaj News

Pak Afghan War: Afghan Taliban Attack Again | Pakistan Army Strikes Back with Full Force - Aaj News
Published 15 Oct, 2025 09:30am
ویڈیوز
Pak Afghan War: Afghan Taliban Attack Again | Pakistan Army Strikes Back with Full Force - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین