Bol Bachan Show | Promo Ep - 12 | Aaj Entertainment Bol Bachan Show | Promo Ep - 12 | Aaj Entertainment Published 15 Oct, 2025 01:00pm Programs Join our Whatsapp Channel Facebook Twitter Whatsapp Comments Bol Bachan Show | Promo Ep - 12 | Aaj Entertainment Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 Characters تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پشاور ہائیکورٹ کا گورنر خیبرپختونخوا کو آج شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم ہائی پروفائل پاکستانی وفد کا دورہ افغانستان ’اچانک‘ ملتوی غزہ پر اجلاس کے دوران مائیک کھلا رہ گیا، ٹرمپ اور انڈونیشین صدر کی خفیہ گفتگو ریکارڈ پشاور ہائیکورٹ کا گورنر خیبرپختونخوا کو آج شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم ہائی پروفائل پاکستانی وفد کا دورہ افغانستان ’اچانک‘ ملتوی غزہ پر اجلاس کے دوران مائیک کھلا رہ گیا، ٹرمپ اور انڈونیشین صدر کی خفیہ گفتگو ریکارڈ تازہ ترین سپن بولدک: تقریباً 20 ہلاکتوں کے بعد افغان فورسز کی فائر بندی کی درخواست حماس نے مزید 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کردیں، ایک لاش کی یرغمالی نہیں، اسرائیل کا دعویٰ ’وزیراعظم شہباز شریف کی نیتن یاہو سے ملاقات اور مصافحہ‘: شاندانہ گلزار کے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟