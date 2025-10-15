لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 15, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Karachi faces severe power outages despite full-billing areas – Aaj news Pakistan

Karachi faces severe power outages despite full-billing areas – Aaj news Pakistan
Published 15 Oct, 2025 08:00pm
ویڈیوز
Karachi faces severe power outages despite full-billing areas – Aaj news Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین