لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 15, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Afghanistan War | Pakistan announces 48-hour ceasefire on ’Afghan govt‘s request’

Pakistan Afghanistan War | Pakistan announces 48-hour ceasefire on 'Afghan govt's request'
Published 15 Oct, 2025 09:00pm
ویڈیوز
Pakistan Afghanistan War | Pakistan announces 48-hour ceasefire on ’Afghan govt‘s request’
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین