لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 16, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Defense Update | Afghan Taliban | India Threat Possible | Khawaja Asif - Pakistan news

Pakistan Defense Update | Afghan Taliban | India Threat Possible | Khawaja Asif - Pakistan news
Published 15 Oct, 2025 10:30pm
ویڈیوز
Pakistan Defense Update | Afghan Taliban | India Threat Possible | Khawaja Asif - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین