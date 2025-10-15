لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 16, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

11PM Aaj News Headlines | Pak-Afghan War | Army On High Alert | Pakistan Tightens Border

11PM Aaj News Headlines | Pak-Afghan War | Army On High Alert | Pakistan Tightens Border
Published 15 Oct, 2025 11:30pm
ویڈیوز
11PM Aaj News Headlines | Pak-Afghan War | Army On High Alert | Pakistan Tightens Border
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین