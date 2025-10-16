Teri Yaari | Promo EP - 22 | Tonight 8:00 pm | Aaj Entertainment Teri Yaari | Promo EP - 22 | Tonight 8:00 pm | Aaj Entertainment Published 16 Oct, 2025 01:00pm Programs Join our Whatsapp Channel Facebook Twitter Whatsapp Comments Teri Yaari | Promo EP - 22 | Tonight 8:00 pm | Aaj Entertainment Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 Characters تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پشاور ہائیکورٹ کا گورنر خیبرپختونخوا کو آج شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم ہائی پروفائل پاکستانی وفد کا دورہ افغانستان ’اچانک‘ ملتوی غزہ پر اجلاس کے دوران مائیک کھلا رہ گیا، ٹرمپ اور انڈونیشین صدر کی خفیہ گفتگو ریکارڈ پشاور ہائیکورٹ کا گورنر خیبرپختونخوا کو آج شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم ہائی پروفائل پاکستانی وفد کا دورہ افغانستان ’اچانک‘ ملتوی غزہ پر اجلاس کے دوران مائیک کھلا رہ گیا، ٹرمپ اور انڈونیشین صدر کی خفیہ گفتگو ریکارڈ تازہ ترین نو سالوں میں ٹی ایل پی احتجاج سے نقصانات، ’انتہا پسند جماعت‘ پر پابندی کا فیصلہ ’نئی کابینہ عمران خان کی مشاورت سے تشکیل دی جائے گی‘، اڈیالہ میں ملاقات کے لیے اجازت نہ ملنے پر سہیل آفریدی برہم امریکی وزیر دفاع کا طیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا