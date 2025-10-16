9PM Aaj News Headlines | Israel Drone Attack Kills Civilians in Gaza | TLP Protest | Saad Rizvi
9PM Aaj News Headlines | Israel Drone Attack Kills Civilians in Gaza | TLP Protest | Saad Rizvi
مزید خبریں
Pak-Afghan War: Taliban Attacked Pakistan on India’s Instructions - Rubaroo with Shaukat Piracha
Afghanistan Faces Setback as Attempted Infiltration Fails Amid Ceasefire - Pakistan news
Pakistan Afghanistan Tensions | Talks or War? | Border Conflict Update -Rubaroo with Shaukat Piracha
PM Needs Permission to Meet KP CM? | Political Protocol Debate | Power Dynamics - Rubaroo
Ikhtiar Wali Slams Sohail Afridi | ”You’re CM, Not a King“ | Political Clash - Rubaroo
Shaukat Yousafzai as KP CM? | Ikhtiar Wali Advises PTI | Political Buzz - Rubaroo
مقبول ترین