لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 17, 2025  
23 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

6PM Aaj News Headlines | Breaking! Strong Earthquake Jolts Several Areas of KP, Islamabad, Chitral

6PM Aaj News Headlines | Breaking! Strong Earthquake Jolts Several Areas of KP, Islamabad, Chitral
Published 17 Oct, 2025 06:30pm
ویڈیوز
6PM Aaj News Headlines | Breaking! Strong Earthquake Jolts Several Areas of KP, Islamabad, Chitral
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین