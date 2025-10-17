Trump Hints at Expanding Abraham Accords, Says Saudi Arabia to Join Soon - Pakistan news
Trump Hints at Expanding Abraham Accords, Says Saudi Arabia to Join Soon - Pakistan news
مزید خبریں
Kandhkot | Vegetable Prices Surge | Tomatoes Rs 300 | Onion Okra Potato Rates - Pakistan news
Street Crimes Surge Again in Karachi – Citizens Under Threat - Pakistan News
Sargodha | Heritage Buildings | Pre-Partition Architecture | Safety Concerns | Urgent Repairs
Jamshoro | NAPA Theatre Show | Social Awareness | Education & Anti-Drug Campaign - Pakistan news
7PM Aaj News Headlines | Pakistan-Afghanistan War: Ceasefire Time Finished | Pak Army In action
Two More AJK Ministers Resign in Protest Against PM Anwar-ul-Haq - Pakistan news
مقبول ترین