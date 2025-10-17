لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 17, 2025  
24 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

KP CM Meeting | Syed Nasir Shah Criticism | Political Tensions | Pakistan Politics | Sindh News

KP CM Meeting | Syed Nasir Shah Criticism | Political Tensions | Pakistan Politics | Sindh News
Published 17 Oct, 2025 09:30pm
ویڈیوز
KP CM Meeting | Syed Nasir Shah Criticism | Political Tensions | Pakistan Politics | Sindh News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین