لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
24 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Major Govt Decision: Preparing Grand Operation Against Afghans - Aaj News Pakistan news

Major Govt Decision: Preparing Grand Operation Against Afghans - Aaj News Pakistan news
Published 18 Oct, 2025 01:30pm
ویڈیوز
Major Govt Decision: Preparing Grand Operation Against Afghans - Aaj News Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین