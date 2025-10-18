لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
24 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

5PM Headlines | Asim Munir Warning | Pakistan-Afghan Ceasefire | Doha Talks | Taliban Accountability

5PM Headlines | Asim Munir Warning | Pakistan-Afghan Ceasefire | Doha Talks | Taliban Accountability
Published 18 Oct, 2025 05:30pm
ویڈیوز
5PM Headlines | Asim Munir Warning | Pakistan-Afghan Ceasefire | Doha Talks | Taliban Accountability
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین