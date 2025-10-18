Doha Talks | Khawaja Asif | Mullah Yaqoob | Stop Extremist Attacks on Pakistan - Pakistan news
Doha Talks | Khawaja Asif | Mullah Yaqoob | Stop Extremist Attacks on Pakistan - Pakistan news
مزید خبریں
8PM Headlines | Pakistan Taliban Talks | Doha Negotiations | Khawaja Asif Warning | Strong Response
Pak-Afghan Truce Negotiations | Afghanistan Regime Change | Aaj Situation Room with Misbah lagharee
India Shifts Stance | New Delhi Embraces Taliban After Labeling Them Terrorists | Aaj Situation Room
Pakistan Afghanistan Tensions | Taliban Lose Credibility Amid Border Strain | Aaj Situation Room
7PM Headlines | Supreme Judicial Council | 70 Complaints Reviewed | 3 Approved for Action
Students Fined After Waving at Safe City Camera Without Helmets - Pakistan news
مقبول ترین