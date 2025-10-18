لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
25 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Afghanistan Tensions | Taliban Lose Credibility Amid Border Strain | Aaj Situation Room

Pakistan Afghanistan Tensions | Taliban Lose Credibility Amid Border Strain | Aaj Situation Room
Published 18 Oct, 2025 08:30pm
ویڈیوز
Pakistan Afghanistan Tensions | Taliban Lose Credibility Amid Border Strain | Aaj Situation Room
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین