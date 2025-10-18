لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
25 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

9PM Headlines | Asim Munir | Pakistan Army Warning | Taliban Must Rein In Proxies | Doha Talks

9PM Headlines | Asim Munir | Pakistan Army Warning | Taliban Must Rein In Proxies | Doha Talks
Published 18 Oct, 2025 10:00pm
ویڈیوز
9PM Headlines | Asim Munir | Pakistan Army Warning | Taliban Must Rein In Proxies | Doha Talks
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین