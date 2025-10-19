فضائی مشق میں شرکت، جے ایف 17 طیاروں کی رُکے بغیر آذربائیجان تک پرواز
پاکستان ائرفورس کے طیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان سے آذربائیجان تک بغیر رکے پرواز مکمل کی اور اس دوران فضا میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ (فضائی ایندھن فراہمی) کی شاندار مشق کی گئی۔
پاکستان اور آذربائیجان کے مشترکہ فضائی مشق ”انڈس شیلڈ الفا“ کا آغاز بھی ہو گیا ہے، جس میں پاک فضائیہ کے طیارے جدید فضائی جنگی حربوں اور مشترکہ مشن پلاننگ پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ مشق دونوں فضائی افواج کے درمیان آپریبلٹی اور ہم آہنگی کو بڑھانے کی غرض سے منعقد کی جا رہی ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے شاندار مظاہرے کے ذریعے اپنی تکنیکی مہارت کو بھی اجاگر کیا، جب کہ آئی ایل-78 ٹینکر کا کامیاب استعمال ہوا۔
یہ کامیاب مظاہرہ نہ صرف پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کو ثابت کرتا ہے بلکہ فضائی قوت کے عالمی سطح پر تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق، ”انڈس شیلڈ الفا“ کا مقصد دونوں برادر فضائی افواج کے درمیان رابطے کو مزید مستحکم کرنا اور ایک دوسرے کی جنگی حکمت عملیوں کو سمجھنا ہے۔
پاکستان ایئر فورس کی اس مشق میں شرکت نہ صرف علاقائی استحکام اور عالمی فوجی تعاون کے لیے اس کے پائیدار عزم کی عکاسی کرتی ہے بلکہ یہ پی اے ایف کی اس مسلسل کوشش کا بھی مظہر ہے کہ وہ جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رہے اور فضائی آپریشنز کے ہر میدان میں اپنی روایتی برتری کو برقرار رکھے۔